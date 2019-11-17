هاشتاج "اخرسي يا شيرين" يجتاح تويتر بعد حفلها الأخير في موسم الرياض..فما القصة؟

دشّن روّاد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية وسم "اخرسي يا شيرين" على تويتر، بعد أن أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصدر الوسم قائمة الأكثر بحثًا وتعليقًا، وفيما يلي سنخبركم بالقصة كاملة وسبب الهجوم على شيرين.

وعلى ما يبدو أن شيرين لم تتعلم من الدروس السابقة والهفوات التي تقع فيها في كل مرة تتحدث فيها أمام الجمهور على المسرح في حفلاتها، وهذه المرة لاقى كلامها الذي قالته خلال حفلها في الرياض ردود فعل مختلفة بعد أن قالت: "بما اننا ما نقدرش نستغني عن الرجل في حياتنا..يبقى نسمع كلامه احسن ولا انتو شايفين ايه؟"

#اخرسي_ياشيرين

الحياه مشاركه في كل شيء ولايجب أن تكون ارضاخ واستعباد لطرف على حساب الطرف الآخر فالكل سواسية رجل أو إمرأه ولكن البعض يحب العبوديه والخضوع للأسف thats it 💪 pic.twitter.com/nWriaun0x6 — الصخره (@thesaudirock) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

البعض اعتبر كلام شيرين عبد الوهاب أنه تشجيع للخضوع والعبودية للرجل، وعلى إثره انطلق وسم "اخرسي يا شيرين"، بينما كانت هناك آراء عديدة دعمت ما قالته، وأكد عدد كبير من خلال التغريدات أن شيرين لم تخطئ وما قالته صحيح ولا عليه غبار.

#اخرسي_ياشيرين طيب ذي وجهة نظرها " الشخصية " وما شفت أحد من الجمهور زعل كانوا مبسوطين منها ويعززولها !! تسو هاشتاق وتسكتوها ليش !!! أنا أقولكم ليش ، لأنكم ما تعرفوا تحترموا أي أحد رأيه مختلف عنكم تبغون الكل زيكم وأي أحد خالفكم على طول تعدي وقمع وهجوم .... pic.twitter.com/kEEoUASdSe — آنسة نعناعة 🍃 (@sa1997_a) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

والجدير بالذكر، أن شيرين عبد الوهاب تعرضت في وقت سابق للإيقاف من قبل نقابة الموسيقيين على خلفية حديثها عن مصر بطريقة اعتبرها البعض إهانة للدولة، وذلك عندما قالت على المسرح "لو تكلمت في مصر اتسجن"، إلّا أنها اعتذرت فيما بعد وأكدت أنها لم تكن تقصد أي إساءة.

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