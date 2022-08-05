رامي عياش و زوجته يدعوان للسعادة بهذا الفيديو

ظهر الفنان اللبناني رامي عياش، مع زوجته داليدا عبر حسابه على موقع (تيك توك)، وهو يغني كلمات أغنيته الجديدة (حلوين حلوين) والتي من المقرر طرحها قريباً. ويتواجد الثنائي في إمارة موناكو، حيث نشرت زوجته عدداً من الصور لقضائهما أوقاتا مميزة.

هذا و وجه المطرب اللبناني و زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش للجمهور دعوة للسعادة، والتفاؤل والمرح والإنطلاق في الحياة، على أنغام أغنيته الجديدة، خاصة وأنهما ينتظران مولودهما الثالث والذي تبين أنها بنت .

يذكر أن أغنية (حلوين حلوين) سيفتتح بها رامي عياش نشاطه الفني في موسم الصيف. والأغنية من كلمات أحمد راؤول ورامي عياش، والحان رامي عياش، وإنتاج شركة (مزيكا)، ومن المقرر طرحها خلال أيام.