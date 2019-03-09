رامي عياش يطرح جديده (حابب) عبر موقع (يوتيوب)

طرح النجم رامي عياش أحدث أغانيه بعنوان (حابب)، و جاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي (يوتيوب)، و الأغنية من كلمات و ألحان سليم عساف، و توزيع عمر صباغ، حسب موقع الشروق.

يذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش طرح مؤخرا كليب أغنية (قصة حب)، و هي من كلمات محمد رفاعى، و ألحان جان ماري رياشي، و الكليب من إخراج فادي حداد، كما كسر الكليب أيضا حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع (يوتيوب).