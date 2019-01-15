رامي عياش يكشف عن وضعه الصحي لجمهوره

طمأن الفنان اللبناني رامي عياش الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي تشير الى ان عياش متواجد في احدى المستشفيات في بيروت.

وكشف رامي عياش انه يقوم ببعض الفحوصات الطبية الروتينية وحالته جيدة جدا، حيث انه اعاد نشر تدوينة عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: (تناولت بعض الأخبار منذ قليل عن تواجد البوب ستار رامي عياش في أحد مستشفيات بيروت... للتوضيح.. انها فحوصات روتينية فقط وصحته جيدة جداً الحمد لله)، حسب موقع الفن.