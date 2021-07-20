راندا البحيري تهاجم حلا شيحة:(هاتي الفلوس اللي خدتيها في الفيلم!)

وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة للفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب كليب (بحبك) من فيلم (مش أنا).

وكتبت راندا، عبر حسابها على (فيسبوك): (طيب أنا رجعت في كلامي، وموافقة إن اللي عملته حلا شيحة ده حرام، ومكنش المفروض تصور الفيلم ده).

وأضافت: (ينفع تصرفي من فلوس حرام؟.. هاتي الفلوس بقى اللي خدتيها في الفيلم).

وكانت حلا شيحة، هاجمت مؤخرا الفنان تامر حسني بعد طرحه كليب (بحبك) من فيلمه الجديد (مش أنا) المعروض حاليا بدور العرض، وذلك عبر قناته على (يوتيوب).

وكتبت حلا، عبر حسابها على (إنستجرام): ( أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه).

وتابعت: (اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي).

وأوضحت: (إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا، إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح).

وتابعت: (بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى).

وأضافت (أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن).

وتعليقا على شطب عضويتها من نقابة الفنانين كتبت شيحة فى بوست لها عبر حسابها: (حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة، اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءًا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئًا لي بشطبها لعضويتي).

وأضافت شيحة: (حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ)، وتابعت: (وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني).