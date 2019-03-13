راندا البحيري

أعربت الفنانة المصرية راندا البحيري، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات لعام 2019.

وقالت راندا في لقاء خاص مع "البوابة": "أتمنى أن نختار المتسابقة التي تستحق الفوز باللقب، أنا ضد فكرة العنصرية بين المحجبات وغير المحجبات، ولهذا السبب أنا موجودة في المسابقة رغم أنني غير محجبة".

وعن رأيها في مواقع التواصل وتأثيرها على شهرة النجوم والفاشينيستات وغيرهم قالت الفنانة الشابة: "هناك أشخاص مشهورون في السوشال ميديا فقط، وآخرون معروفون في الشارع، الحمدلله أنا مشهورة في الاثنين".

وأوضحت: "حساباتي في السوشال ميديا قوية، لأنني متواجدة على منصات مواقع التواصل منذ سنوات وأتابع التحديثات أولًا بأول وأتابع الأشياء التي تحدث باستمرار".

وكشفت البحيري عن أعمالها الفنية الجديدة، مشيرة إلى أنها تشارك في فيلم جديد يحمل اسم "أسوار عالية"، مع الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضي، وإخراج هشام العيسوي.

وأوضحت: "أسوار عالية سيتم عرضه في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة المقبلة، ثم يتم بعد ذلك طرحه في دور السينما".

وتابعت: "أما الجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ فلم يتحدد موعد بدء تصويره أو أي تفاصيل خاصة به، إلا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على البدء فيه".

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