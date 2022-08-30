الشرطة تستدعي رانفير سينغ بتهمة الفُحش واحراج النساء.. والسبب صوره العارية

نشر النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" مجموعة من الصور الجريئة والمثيرة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت ضمن جلسة تصوير لأحد المجلّات.

وظهر النجم الهندي في الصور عاري تمامًا بشكل وصف بالصادم جدًا، مما عرضه لهجوم كبير من قبل الجمهور الهندي والذي طالب بالتحقيق معه.

رانفير سينغ في مواجهة دعوى قضائية بسبب الصور العارية

وأثار النجم البوليوودي "رانفير سينغ" ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره عدد من صوره العارية، حيث قامت الشرطة الهندية باستدعاء النجم البوليوودي البالغ من العمر 37 عاماً واستجوابه يوم الاثنين الماضي.

وفي تفاصيل ما حدث فإن الشرطة الهندية تلّقت شكاوي بسبب صور رانفير العارية حيث يواجه الفنان الشهير تهمة الفحش، بالإضافة الى احراج النساء وافساد الشباب.

وأكّد رئيس المفتشين الشرطة الهندية أن التحقيق ما يزال جاريا في القضية وبالتهم التي كشف عنها فيما سبق ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول أقوال سينغ.

واكّدت المحامية بأنها قامت بتقديم شكوى ضد النجم رانفير لدى الشرطة وقالت: "بالطبع هذا شيء مبتذل ويمكننا ان نرى مؤخرته وهذه قضية وطنية".

صور رانفير العارية

ظهر النجم البوليوودي الشهير رانفير سينغ خلال جلسة تصوير له مع مجلة "بيبر ماجازين" عارياً تماماً حيث كان يجلس على السجادة بينما في واحدة أخرى وهو يتمدد عليها.

فيما اكتفى ببعض الصور بارتداء الملابس الداخلية عارضًا جسده بشكل كامل، وهو ما أثار غضب الجمهور منه.