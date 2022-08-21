بعد اتهامه بالاعتداء على النساء ووصفه بـ "السادي".. سلمان خان يغيّر مظهره بشكل جذري

تصدّر اسم النجم البوليوودي الشهير "سلمان خان" وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وذلك بعد تصريحات واتهامات ضده حول كونه "معتدي على النساء".

صديقة سلمان خان تهاجمه

عادت سومي علي وهي حبيبة النجم البوليوودي سلمان خان الى الواجهة مرة اخرى بعد أن قامت بمهاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفته بأنه "معتدي على النساء".

وادّعت سومي بأنها ليست المراة الوحيدة التي عانت من النجم الهندي الشهير، بل هناك العديد من النساء اللواتي عانين من الاعتداء عليهن من قبل سلمان.

وقالت سومي عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه معتدي على المراة وهناك العديد من النساء وليس انا فقط، لذلك توقّفوا عن التعلّق به إنه مريض وسادي".

سلمان خان يغيّر مظهره بشكل كبير

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول المتابعون صورة جديدة للنجم البوليوودي بعد ظهوره بإطلالة مختلفة كلياً عما سبق حيث قام بغيير جذري كامل على شكله ليبدو انسان مختلف تمامًا

وظهر النجم الهوليودي في الصورة وهو يقف بينما ظهره للكاميرا ويرتدي سترة باللون الزيتي وبنطال باللون الأسود، بينما كان الغريب هو شعره الطويل والذي لم يعتد عليه الجمهور بإطلالة الشعر الطويل، وتساءل الجمهور فيما إذا كان هذا اللوك بسبب عمل جديد يجري تصويره ام قرار شخصي منه

آخر أعمال سلمان خان

ينتظر النجم البوليوودي الشهير" سلمان خان" عرض آخر اعماله وهو فيلم Kabhi Eid Kabhi Diwali الى جانب النجوم بوجا هيدج وفنكاتيش داغوباتي حيث أنه من المقرر عرضه في 30 ديسمبر المقبل