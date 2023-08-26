رانيا يوسف بإطلالة جريئة و ضفيرة طويلة في مهرجان القاهرة للدراما

البوابة-شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها صور جديدة من إطلالتها بمهرجان القاهرة للدراما، الذي يقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

وظهرت رانيا يوسف بفستان طويل مكشوف الأكمام باللون البنفسجي ونسقته مع حذاء باللون الفضي وحقيبة بنفس اللون، وعلى غير عادتها اعتمدت رانيا على تسريحة شعر مرفوعة بضفيرة طويلة جدا منسدلة، واختارت مكياج سموكي في منطقة العين مع أحمر شفاة بدرجات النيود.

وتنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد (ورد ريحان)، الذي يشاركها فيه الفنان أحمد الفيشاوي والفنان عمرو عبد العزيز، ومن إخراج محمد نبيل صابر.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، كان مسلسل (شارع 9)، بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، و آخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، و إخراج محمد عبدالخالق.