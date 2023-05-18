رانيا يوسف: المكيف سبب طلاقي.. وعلاقتي بوالدتي غير جيدة

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، خلال حلولها ضيفةً في برنامج The Blind Date Show، أنها تزوجت ثلاث مرات، وكانت التجربة الأولى لها هي الأنجح، بينما فشلت في التجربتين الأخرتين.

رانيا يوسف تتحدث عن زيجاتها السابقة

وأوضحت أنها ماتزال تمتلك أملًا في الارتباط من جديد، حتى أن ابنتيها شجعتاها وساعدنها على اختيار إطلالتها للموعد الغرامي "الأعمى".

ولفتت في حال قررت الارتباط مجددًا، فإنها ستستغرق وقتًا طويلًا لتعريف ابنتيها، من زوجها الأول محمد مختار، على الرجل الذي تواعده، لاسيما أنهما عاصرتا زيجتين فاشلتين لها؛ لذلك لا توَّد تعريضهما لضغط نفسي من جديد.

ولفتت رانيا إلى أن أحد أسباب انفصالها عن زوجها الأول هو "التكييف"، فهي تكره المكيفات وتستبدلها بمراوح للسقف.

وقالت رانيا يوسف: "لو بيتنا كبير شوية، وفي مساحة إن كل واحد يبقى عنده أوضة بحمام لوحده، علشان نوحش بعض، بدل ما أصحيك الصبح وأفضل أرزع على الباب.. أنا مطلقة من 5 سنين وسريري بتاعي، وعايزة مروحة سقف لإن عندي مشكلة مع التكيف صيف شتا، والتكيف كان أحد أسباب طلاقي الأول".

وأشارت رانيا إلى أن القرارات التي تأتي بعد الطلاق، هي قرارات خاطئة للغاية، فبعد طلاقها الأول بستة شهور، تزوجت من شخص آخر وانفصلت عنه بعد مدة قصيرة، وقالت: "قرار خطأ، في توقيت خطأ جدًا، مع الشخص الخطأ جدًا".

رانيا يوسف تقبل الزواج من حبيب صديقتها السابق

وحينما سئلت ما إذا كانت ستتزوج حبيب صديقتها السابق، أوضحت أن من المحتمل إقدامها على هذا الفعل، لكنها ستخبر صديقتها بكافة التفاصيل منذ البداية.

رانيا يوسف وعلاقتها بوالدتها

وتطرقت يوسف للحديث عن علاقتها بوالدتها، لافتةً إلى أنها تحكمت بحياتها حتى عمر الـ16، وهما إلى الآن تواجهان صعوبة في الحديث مع بعضهما البعض.

وأوضحت الفنانة أنها تشعر بالحزن لعدم قدرتها على اللجوء لوالدتها لحظة حاجتها لها؛ فهذا خلق رد فعل عكسي لديها، فهي تسمح لابنتيها بالسيطرة عليها، كما تدعمها تتخذان قراراتهما لوحدهما.