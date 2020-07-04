رانيا يوسف تكشف تعرضها للتحرش الجنسي..والسبب المغتصب أحمد بسام زكي!

خرجت الممثلة المصرية "رانيا يوسف" عن صمتها وتحدثت للمرة الأولى عن تعرضها للتحرش الجنسي.

وفي التفاصيل، ضن الحملة الواسعة التي تعيشها الجمهورية المصرية لمكافحة التحرش الجنسي بعد أن تداول رواد السوشال ميديا خبر مفاده أن شاب في العشرينات من العمر قد تحرش بـ 100 فتاة ومن بينهم طفل بعمر الـ 15 عاماً، شاركت رانيا بالهاشتاق المنتشر #المغتصب_أحمد_بسام_زكي وتحدثت عن ما يحدث معها.

رانيا بدأت الحديث بتغريدة جاء فيها "نعم تعرضت للتحرش، كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثه الشاب الذي تحرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح"!

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نعم تعرضت للتحرش

كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.

حادثه الشاب الذي تحرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح!#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

وتابعت "انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي...والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع".

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انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

وختمت حديثها بـ "اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

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اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا.



ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

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