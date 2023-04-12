رانيا يوسف تهاجم طليقها بسبب "فستان البطانة".. و"نادية الجندي على طول بالبيبي دول"

لم تتوان الفنانة المصرية رانيا يوسف في ردها على طليقها المنتج، محمد مختار، الذي هاجمها وانتقدها للسماح لابنتهما بارتداء "فستان البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا يوسف تهاجم طليقتها محمد مختار

في التفاصيل، أوضح محمد مختار، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه شعر بالاستياء من ارتداء ابنته فستان "البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي؛ ما دفع رانيا للرد على طريقتها الخاصة على مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحه والذين شاركته أسما عبر حسابها الخاص في "إنستغرام".

وكتب رانيا في أحد تعليقاتها: "الحقيقة أنا مقامي أكبر من أن الواحد يرد على واحد زيك، لطيف أن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل، واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك".

وتابعت كاشفةً أن مختار لم يتواجد في حياة ابنتيه منذ 13 عامًا، وقالت متسائلة: "وأنت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان ونعم الأب".

رانيا يوسف تنتقد ناديا الندي

وأكملت هجومها بانتقاد طليقته الفنانة المصرية ناديا الجندي، التي كان يسمح لها بالظهور على شاشات السينما بملابس مكشوفة، وكتبت: "ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول ماكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت تستفيد".

ويُشار إلى أن مقطع الفيديو جرى حذفه فيما بعد من حساب أسما إبراهيم.

رانيا يوسف تسخر من طليقها وتكفله بمصاريف بناتها

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها رانيا طليقها، فقد سبق لها الرد على ادعاءاته بتكفله بمصاريف ابنتيه وامتلاكه مستندات توثق كل المبالغ التي أنفقها، حيث يرسل لهما 15 ألف جنيه شهريًا ويدفع 800 ألف جنيه تكاليف الدراسة، حينها قالت الفنانة ساخرة: " يعني معاك بالخمستاشر ألف ومش معاك مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟! الخمستاشر ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع".

