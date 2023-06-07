ربى مأمون بالأبيض في حفل زفافها.. وشعرها الأحمر يلفت الأنظار

شاركت الفنانة السورية ربى مأمون متابعيها عبر حسابها في "فيسبوك" عدة صور من حفل زفافها من مواطنها المخرج وضاح شاهين، مستعرضةً إطلالتها الملوكية البيضاء.

إطلالة ربى مأمون يوم زفافها

ربى مأمون استبدلت صورتها الشخصية في "فيسبوك" بصورة تجمعها بزوجها شاهين من حفل زفافهما، حيث تألقت بفستان زفاف أبيض ملكي غاية في الأناقة والجمال، تميَّز بقصة صدر على شكل قلب بتصميم دراماتيكي زُيِّن بتطريزات وزخارف أنيقة براقة من حبيبات الكريستال اللمَّاع.

وما زاد إطلالتها جمالًا طرحة رأسها الطويلة من قماش الشيفون الشفاف، المُزيَّن بزخارف أنيقة براقة، وتاجها الضخم الذي جاء بتصميم مدبب.

فيما اعتمدت لون شعر مبهج وجريء ليوم زفاف، إذ جاء متدرجًا من اللون الأحمر الغامق إلى الأحمر المشع، فيما اختارت مكياجًا ملفتًا من درجات الخمري والدخاني، لإبراز ملامحها الناعمة وعيونها.

كما اختارت مأمون إطلالة عرائسية أخرى، إذ شاركت صورة لها واقفًا أمام آلة البيانو مرتدية فستانًا عاجيًا جاء بقصة "الحورية"، فيما أتى بقطعة إضافية التفت حول التنورة الضيقة، كما جاء بشيالات عريضة وقصة صدر عريضة على شكل قلب.

