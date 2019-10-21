رجاء الجداوي تحذف تعليقًا على صورتها بسبب عمرو دياب ودينا الشربيني!

تساؤلات عدة طرحها الجمهور خلال الساعات الماضية، والسبب هو قيام الفنانة المصرية رجاء الجداوي بحذف تعليقها الذي كتبته على صور جمعتها بعمرو دياب ودينا الشربيني أثناء تواجدهم في الرياض، وجاء فيه: "مرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة، بحبكم قوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".

وأول ما تبادر إلى أذهان الجميع، هل بالفعل قامت الجداوي بحذف التعليق الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام بعد طلب من عمرو دياب ودينا الشربيني؟ بالتأكيد يعد هذا الاحتمال وارد بشكل كبير خاصة وأن الهضبة والشربيني يتكتمان على علاقتهما ولم ينشر أي منهم أي شيء رسمي مسبقًا حول الزواج، وتعليق الفنانة رجاء الجداوي كان واضحًا بأنها كانت في ضيافة الثنائي وفي منزل الزوجية.

ولكن من جهة أخرى، من المحتمل أيضًا أن الفنانة رجاء الجداوي شعرت بأن تعليقها من الممكن أن يفتح عليها أبواب كثيرة وأسئلة لا تنتهي من قبل محبي الهضبة حول طبيعة علاقته بالشربيني، لذا قررت أن تحذف تعليقها واختارت أن لا تكون هي الشخص الذي يعلن عن زواج الثنائي رسميًا.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض وتم تكريمها هناك، وشارك أيضًا في نفس الحفل عدد من النجوم العالميين مثل فاندام وجاكي شان وشاروخان وغيرهم من الأسماء.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: