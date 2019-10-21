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جدل كبير بعد حفل حسام الرسام وأصيل هميم في الكويت ونشطاء يتوعدون: "لن نسمح بأي انحلال"!

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:09
حسام الرسام وأصيل من حفل الكويت
حسام الرسام وأصيل من حفل الكويت

تسبب الحفل الغنائي الذي أحياه الفنانان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم في فندق كراون بلازا بجدل كبير في الكويت، خاصة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو من أجواء الحفل تظهر فيها تفاعل الجمهور من رقص وهتاف وغيرها من مظاهر الاحتفال.

وعلى الرغم من نجاح الحفل الذي أحياه حسام الرسام وأصيل هميم وحضور عدد كبير من الجمهور إلى الحفل الذي تم تنظيمه برعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح، إلّا أن الانتقادات انهالت من قبل نشطاء كويتين ونواب، وأطلقوا وسم "حاسبوا منظمي الحفل الساقط"، وأكدوا أنه يجب منع مثل هكذا حفلات في المستقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من حفل الكويت شكرا لجمهوري اللي غمرني بمحبته شكرا لكل القائمين ع تنظيم الحفل شكرا للفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو جراح الصايغ ————شكرا للمنتج متعهد الحفل عبد العزيز الهملان ————- كل الشكر والتقدير لرعاه الحفل سراي للعطور @q8saray ———————— كل الحب والتقدير كل من اهتم ب اطلالتي تصميم الفستان من المصمم الراقي امجد العضب @amgadaladab ميك اب وشعر غدير السلطان @ghdor.sultan ——-

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وتوعد أحد النوّاب في الكويت المسؤولين عن تنظيم الحفل وكتب تغريدة قال فيها: " لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في حفله الساقط، وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات".

وفي ذات السّياق، كشف حساب "ديوان الكويت" أن كويتي سجل شكوى على طليقته بعدم أحقيتها على حضانة أطفاله بعد أن شاهد لها مقطع وهي ترقص في حفل حسام الرسام وأصيل هميم.

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