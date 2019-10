جدل كبير بعد حفل حسام الرسام وأصيل هميم في الكويت ونشطاء يتوعدون: "لن نسمح بأي انحلال"!

من حفل الكويت شكرا لجمهوري اللي غمرني بمحبته شكرا لكل القائمين ع تنظيم الحفل شكرا للفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو جراح الصايغ ————شكرا للمنتج متعهد الحفل عبد العزيز الهملان ————- كل الشكر والتقدير لرعاه الحفل سراي للعطور @q8saray ———————— كل الحب والتقدير كل من اهتم ب اطلالتي تصميم الفستان من المصمم الراقي امجد العضب @amgadaladab ميك اب وشعر غدير السلطان @ghdor.sultan ——-

