جدل كبير بعد حفل حسام الرسام وأصيل هميم في الكويت ونشطاء يتوعدون: "لن نسمح بأي انحلال"!

تسبب الحفل الغنائي الذي أحياه الفنانان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم في فندق كراون بلازا بجدل كبير في الكويت، خاصة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو من أجواء الحفل تظهر فيها تفاعل الجمهور من رقص وهتاف وغيرها من مظاهر الاحتفال.

وعلى الرغم من نجاح الحفل الذي أحياه حسام الرسام وأصيل هميم وحضور عدد كبير من الجمهور إلى الحفل الذي تم تنظيمه برعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح، إلّا أن الانتقادات انهالت من قبل نشطاء كويتين ونواب، وأطلقوا وسم "حاسبوا منظمي الحفل الساقط"، وأكدوا أنه يجب منع مثل هكذا حفلات في المستقبل.

وتوعد أحد النوّاب في الكويت المسؤولين عن تنظيم الحفل وكتب تغريدة قال فيها: " لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في حفله الساقط، وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات".

النائب محمد هايف: لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل بحفل الخميس الماضي للمغني العراقي في حفله الساقط

وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسئولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط#حسام_الرسام pic.twitter.com/1yK4oOTnrg — خبر عاجل (@Breakingkw) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

وفي ذات السّياق، كشف حساب "ديوان الكويت" أن كويتي سجل شكوى على طليقته بعدم أحقيتها على حضانة أطفاله بعد أن شاهد لها مقطع وهي ترقص في حفل حسام الرسام وأصيل هميم.

مواطن يسجل شكوى على طليقته بعدم احقيتها على حضانة اطفاله بعد ان شاهد مقطع لها وهي ترقص بحفلة #حسام_الرسام التي اقيمت قبل امس! pic.twitter.com/VgU0KUKpy8 — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

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