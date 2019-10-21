ردًا على شائعات المرض والموت..الزعيم عادل إمام في أحدث ظهور من كواليس تصوير "فالنتينو" (فيديو)

بعد أن خرج مسلسل "فالنتينو" من السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، بدأت بعدها الشائعات تنتشر بشكل مكثف عبر المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت تلك الشائعات بالقلق للجمهور خاصة شائعة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وعدم قدرته على استكمال تصوير باقي مشاهد العمل.

وعلى إثر ذلك، قرر نجل الزعيم عادل إمام ومخرج مسلسل "فالنتينو" الحد من تلك الشائعات، عن طريق الإثبات بالفيديو والتأكيد على أن زعيم الكوميديا في مصر بصحة جيدة ولا يشكو من أي مرض، فقام رامي إمام بمشاركة الجمهور مقطع يظهر فيه والده عادل إمام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل برفقة داليا البحيري، وهذا أيضًا كان تأكيدًا آخر على أن التصوير مستمر ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل.

مسلسل "فالنتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك فيه كل من الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وسليمان عيد ورانيا محمود ياسين وعدد آخر من النجوم الشابة في الوسط الفني المصري.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: