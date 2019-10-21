أحمد حلمي، منى زكي وبلقيس برفقة سونام كابور في افتتاح ممر المشاهير في دبي (صور وفيديو)

بدأت يوم أمس أولى الفعاليات الخاصة بافتتاح ممر المشاهير في دبي، حيث تم من خلاله تكريم عدد من النجوم في الوسط الفني المصري بالإضافة إلى نجوم الغناء في الخليج وأيضًا بحضور نجمة بوليوود الفنان الهندية سونام كابور.

ومن أبرز الأسماء التي حضرت يوم أمس حفل افتتاح ممر المشاهير في دبي، الفنان أحمد حلمي وزوجته الممثلة منى زكي، بالإضافة إلى الفنانة الخليجية بلقيس، والفنان التشكيلي مطر بن لاحج، والفنانة الهندية سونام كابور، وتم تكريم كل منهم بمناسبة افتتاح "نجمة دبي".

وسيضم ممر المشاهير في دبي 400 نجمة سيتم منحها لعدد من نجوم الفن والرياضة والموضة وغيرها من المجالات حول العالم، ومن بين الأسماء التي تم الكشف عنها والتي ستحظى بنجمة خاصة: بيونسيه ورافائيل نادال وراشد الماجد وياسر القحطاني والمطرب الباكستاني عاطف أسلم وغيرهم.

وعلقت بلقيس على تكريمها في افتتاح ممر المشاهير في دبي قائلة: "عندما ياتي التقدير من البلد الذي عشت وتربيت فيه والذي أحمل جنسيته ومن اهل بلدي، لن يضاهيه أي تقدير آخر في الدنيا".

“عندما يأتي التقدير من البلد الذي عشت وتربيت فيه والذي أحمل جنسيته ومن أهل بلدي، لن يضاهيه أي تقدير آخر في الدنيا.”@BalqeesFathi #TheDubaiStars pic.twitter.com/nRcAFKAFpN — The Dubai Stars (@TheDubaiStars) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

بينما قال أحمد حلمي عن التكريم الذي ناله: "الفن مسؤولية كبيرة جدًا جدًا، طريق حقيقي عند البداية، وعندما تكون قادرًا على هذه المسؤولية، تصبح النتيجة بالنهاية مشرفة مثلما تشرفت أنا اليوم بوجودي معكم".

“الفن مسؤولية كبيرة جداً جداً، طريق حقيقي عند البداية، وعندما تكون قادراً على هذه المسؤولية، تصبح النتيجة بالنهاية مشرفة مثلما تشرفت أنا اليوم بوجودي معكم.”@ahelmy pic.twitter.com/dtb1qRMzGJ — The Dubai Stars (@TheDubaiStars) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

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