رجاء الجداوي

البوابة - خاص

قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إن هناك مسلسلين انتهت من تصويرهما مؤخرًا، هما "عايزة ورد يا إبراهيم"، و"شبر مياه"، إلا أنها لا تعلم مصيرهما سواء إذا كان تم تأجيلهما أو إلغائهما تمامًا.

وكشفت رجاء في لقاء خاص مع "البوابة"، عن حبها للشعب الأردني، مشيرة إلى أنها ذهبت للأردن العام الماضي، وتشعر بسعادة غامرة أثناء زيارتها.

وأضافت: "الأردنيون يعشقون مصر والمصريين، ويعشقون الفن المصري، وإن شاء الله نتلاقى على خير في حالة وجود مناسبة ثانية".

وعن قرب حلول عيد الأم، قالت الفنانة القديرة: "عيد الأم يجب أن يكون 365 يومًا وليس يومًا واحدًا في السنة"، موجهة رسالة لوالدتها قائلة: "كل سنة وولادك بارين بيكي وتحت رجليكي، كل سنة وإنتي مش محتاجة ومش مذلولة أبدًا، بحبك يا أمي"

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