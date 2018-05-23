رجل أعمال يقاضي نيرمين الفقي بتهمة النصب

تنظر محكمة 6 أكتوبر السبت المقبل 26 مايو/ايار دعوى قضائية أقامها رجل أعمال خليجي ضد الفنانة نرمين الفقي، والي يتهمها فيها بالاستيلاء منه على حوالات بنكية، ومجوهرات، وإكسسوارات، وملابس، بقيمة 8 ملايين جنيه.

وكشف المدعي أنه كان يقدمها لها تحت وعد منها له بالزواج حتى استولت على المبالغ والهدايا المقدمة ثم أنكرت ورفضت الزواج منه، حسب موقع اخبارك.

واستشهد رحل الاعمال الخليجي أمام المحكمة بسائقه الخاص، وخادمة الفنانة اللذان شهدا على الواقعة، حيث أنه قام بالفعل بشراء فيلا وإرسال حوالات بنكية وتقديم هدايا للفنانة نرمين الفقي.

وفي نهاية دعواه اتهمها بالنصب وخيانة الأمانة وأنها غير مؤتمنة على الأموال التي استولت عليها منه، مطالبًا باسترداد المبلغ المذكور وتوقيع أقصى عقوبة عليها وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه.

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي تغيبت عن شاشة التلفزيون هذا العام، لكنها تقدم برنامج إذاعي عبر (90.90) بمسلسل (لحن بتلو)، الذي تشارك فيه النجم محمد هنيدي.