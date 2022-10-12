رجل المنشار يروِّج للمازوخية.. والمشاهدون العرب غاضبون

تصدر مسلسل الأنيمي "رجل المنشار" Chainsaw Man قائمة الترند في السعودية، مُثيرًا الجدل في أولى حلقاته التي تروِّج للشذوذ والعلاقات المازوخية والسادية.

رجل المنشار يروِّج للشذوذ

وعرضت أولى حلقات المسلسل مشهد يظهر فيه بطل العمل مربوطًا بحل من عنقه بينما تجره فتاة مثل الكلاب؛ مما أثار حالة من الغضب بين الجمهور العربي، وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد للعمل ومدافع.

فرأى البعض أن العمل موجَّه للكبار، ولا يعني أنه من فئة رسوم متحركة فهو يناسب فئة الصغار، فعادة ما تتناول الأعمال مواضيع جريئة ومثيرة وقد تتطرق للجنس والشذوذ.

رد فعل المشاهدين



وعلَّق أحد المستخدمين منتقدًا العمل: "قما*مة صنعت من مستخلص دناءة الغرب وأفكارهم تروح تتابعه ليه !! رسائله ليست مبطنة حتى يتم استغفال المشاهد بل مباشرة بكل بجاحة ، الرذيلة والدناءة والمهانة وانعدام الكرامة ، هذا رجل المنشار باختصار عمل لازم يواجه بالرفض".

وأضاف آخر: "للأسف وصلنا في زمن لم نعد نتعلم من البطل الرجولة والشجاعة والشهامة بل زمن ينبح البطل فيه وينشر الدناءة والقذارة وكأنه امر طبيعي ونرى الكثير من المراهقين من يعجبهم هذا الرخص ويحبونه وينشرونه بشكل مخجل ومثير للشفقة كم اشعر بالاسى على حالهم".

بينما كتب أحدهم مدافعًا: "الاستوديو ابدعوا في الرسم و التحريك و الصوتيات و كل شيئ تم اقتباس حالة دينجي و ماضيه مع العصابة و علاقته مع الكلب الشيطاني بأجمل طريقة و التنوع و التنقل بين الاوستات كان جميل، الدموية موجودة بشكل مناسب لجو الانمي و الاجمل ظهور ماكيما".

أحداث أنيمي "رجل المنشار" Chainsaw Man

يتتبع المسلسل قصة "دينجي"، الشاب الفقير الذي يبرم عقدًا يدمج جسده بجسد شيطان يشبه الكلب يُدعى "بوشيتا"، مما يمنحه القدرة على تحويل أجزاء من جسده إلى مناشير.

ينضم "دينجي" في النهاية إلى منظمة صائدي الشياطين للسلامة العامة، وهي وكالة حكومية تركز على محاربة الشياطين كلما أصبحوا يمثلون تهديدًا للعالم.

مؤلف كتاب "رجل المنشار" لديه ميل إلى المازوخية

كشف مؤلف كتاب "رجل المنشار" في إحدى اللقاءات أن شخصية "ماكيما" تعتبر من الشخصيات التي يحبها، إذ يحب المرأة المتهورة والعنيفة، ما يعني أنه من الشخصيات المازوخية، إذ أن المرأة في القصة تعتبر من الشخصيات السادية.

واستذكر موقفًا جرى معه في الكلية، ففي إحدى المرات تعرَّض للتخويف من قبل فتاة عملت على قلب دراجته في تحدٍ، في ذلك الوقت أحس بالسعادة.

