رحمة رياض تثير الجدل بالشبه الكبير بينهما وبين شقيقتها.. لا تستطيع التفريق بينهما

نشرت الفنانة العراقية "رحمة رياض" سلسلة من الصور العفوية واللطيفة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الثلاثاء.

رحمة رياض وشقيقتها

وأثارت الفنانة العراقية ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لطيفة برفقة شقيقتها "نعمة رياض" وذلك أثناء تواجدهما في أحد الاماكن العامة وبدتا فيها سعيدتين للغاية.

رحمة رياض تتحدث عن شقيقتها

عبّرت نجمة برنامج المواهب ستار اكاديمي عن حبها الشديد لشقيقتها نعمة من خلال تعليقاتها على الصور كما كشفت عن الموهبة التي تمتلكها نعمة.

وعلّقت رحمة بقولها: "هي روحي ونصي الثاني وليست فقط أختي وهي نعمة من ربي طبعا هي دائماً تضحكني لأنه لديها موهبة التقليد فهي تقلّد كل شيء".

المتابعون مصدومون

أثارت الصورة جدلاً كبيراً ودهشة بين المتابعين الذين لاحظوا وجود شبه كبير بين رحمة وشقيقتها نعمة حتى أن ملامحهما نفسها تقريباً ولاقت الصورة تفاعل كبير بين المتابعين.