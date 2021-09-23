رحمة رياض بفيديو يعود عمره إلى الـ 17 عاماً.. هل خضعت للتجميل؟!

شاركت إحدى الصفحات الفنية فيديو قديم للفنانة العراقية رحمة رياض ذات الـ 34 عاماً وهي في الـ 17 من عمرها خلال مشاركتها بأحد البرامج الفنية.

رحمة رياض ظهرت في الفيديو بتجارب الأداء الخاصة بأحد البرامج الموسيقية، وادت أم اللجنة موال "من يوم ما سافرت" للفنان العراقي فهد نوري. رحمة في الفيديو لم يختلف شكلها عن الحالي كثيراً وبدت وقتها بلوك شبابي ناسب تلك الحقبة من الزمن.

الجمهور بدوره أطلق تعليقات مختلفة على الفيديو والتي كان منها "ولا فازت ولحد دراء فيها وهذا دليل ان الانسان اذا عنده موهبه يطورها ويكون واثق فيها ويحاول تكرار وتكرار اثبات نفسه..رحمه صوتها عادي جداا قبل والحين ولكن الحين صوتها فيه ثقافه اكثر وثقه اكثر رغم بساطته"...

وتابع آخر "نفس شكلها شكد حلوه ماتغيرت حتى من كبرت".. وجاء في تعليق أحدهم "الوحيدة اللي للان ما سوت عمليات"...

رحمة رياض تفقد وعيها!

رحمة رياض كانت قد تصدرت حديث الجمهور منذ أيام بعد حالة الإغماء التي أصابتها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الميروكس دور بدورته الجديدة. الفنانة العراقية كانت تجري لقاء صحفي قبل أن تشعر بفقدان الوجه وتسقط على الأرض قبل أن يهم خطيبها الممثل ألكسندر علوم إلى مساعدتها ومن ثم حملها إلى سيارة الإسعاف. الفنانة العراقية عادت من بعدها أطلت على السجادة الحمراء بعد أن تحسن وضعها، وعزت السبب إلى التعب بسبب السفر من بلد إلى آخر ما بين إحيائها لحفل في السعودية ومن بعدها إلى لبنان في نفس اليوم.

خطوبة رحمة رياض من الكسندر علوم!

خلال الأشهر القليلة السابقة كانت قد أعلنت رحمة خبر خطوبتها بمنشور جاء فيه "باركولي"، ومن بعدها أعلنت الأمر بطريقة رسمية من خلال حفل صغير مفاجئ أقيم برفقة الأصدقاء خلال تواجدهما معاً. أما حول موعد الزفاف فأعلنت الفنانة أنه سيكون في غضون الأشهر القليلة القادمة وعلى الأغلب في دبي بحفل كبير بتواجد عائلتهما والأصدقاء والمحبين.

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