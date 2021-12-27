رحمة رياض تطالب بحق حوراء.. "شنو هاي الوحشية والمرض"

اشتعل الشارع العراقي بخبر اغتصاب الطفلة حوراء ذات السبعة أعوام، حادثة اهتز لها كل مواطن شريف، فكيف لفتاة بعمر الزهور أن تعيش مأساة كهذه!

وأطلق المغردون هاتشاغ "#حق_حوراء" متصدرًا موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في العرق، وأبدا المستخدمون غضبهم وطالبوا بأقصى العقوبات على الجاني، وكان من بينهم الفنانة العراقية رحمة رياض.

وشاركت رحمة رياض تغريدة عبر حسابها الخاص، وكتبت: "شنو هاي الوحشية والمرض الي ابتلينا بيهم تتعدى على طفلة!! الله ينتقم منك أشر إنتقام.. إلى متى راح نبقى بهالوضع خافوا الله! حقحوراء لازم ينوخذ والمجرم نشوف عقابه أمام الملأ حتى يكون عبرة للجميع.. حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم".

شنو هاي الوحشية والمرض الي ابتلينا بيهم تتعدى على طفلة!! الله ينتقم منك أشر إنتقام.. إلى متى راح نبقى بهالوضع خافوا الله!!!!!#حق_حوراء لازم ينوخذ والمجرم نشوف عقابه أمام الملأ حتى يكون عبرة للجميع.



حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم! — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) December 26, 2021

وحول تفاصيل الحادثة، أقدم الجاني الذي قيل أنه شرطي عراقي على اختطاف الطفلة وشقيقها البالغ من العمر 4 سنوات، ليقدم على فعلته الشنيعة تاركا إياه مضرجة بالدماء، حيث ادعيت بعض التقارير أنه كان في حالة ثمالة.

ونقلت الطفلة حوراء إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضها للأذى جسدي ونفسي، فيما تقدمت عائلتها بشكوى للجهات الأمنية دفعت وزارة الداخلية العراقية الى التحرك العاجل والقبض على المُغتصب.

ولم تكن هذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها المجرم، فقد سبق له أن اغتصب فتاة، إلَّا أن عائلتها قررت قتلها دون أدنى رحمة أو إنسانية رغم أنها ضحية جريمة وحشية.

