رحيل مفاجىء لمغني المهرجانات الشاب (كلوشة) بعد أن تنبأ بوفاته!

البوابة-بشكل مفاجىء ، توفي مؤدي المهرجانات الشاب كلوشة إثر تعرضه لازمة قلبية مساء أمس. وفور إعلان خبر الوفاة سيطرت الصدمة و الحزن على متابعيه و أصدقائه ومطربي المهرجانات الذين نعوه بحزن و ألم عميق.

كلوشة كان قد تنبأ قبل سنة بوفاته وبالتحديد في 18 من أغسطس/آب عام 2022؛ حيث شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك)، و علق على الصورة قائلا: (شكلي فضلي شوية وهبقى من الأموات).

يشار إلى أن آخر أعمال كلوشة الفنية حمل عنوان (عاصمة جهنم) و قد قدمها بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، و توزيع فيجو الدخلاوي، و تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).