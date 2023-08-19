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رحيل مفاجىء لمغني المهرجانات الشاب (كلوشة) بعد أن تنبأ بوفاته!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 02:12
كلوشة
كلوشة

البوابة-بشكل مفاجىء ، توفي مؤدي المهرجانات الشاب كلوشة إثر تعرضه لازمة قلبية مساء أمس. وفور إعلان خبر الوفاة سيطرت الصدمة و الحزن على متابعيه و أصدقائه ومطربي المهرجانات الذين نعوه بحزن و ألم عميق.

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كلوشة

  كلوشة كان قد تنبأ قبل سنة بوفاته وبالتحديد في 18 من أغسطس/آب عام  2022؛ حيث شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك)، و علق على الصورة قائلا: (شكلي فضلي شوية وهبقى من الأموات).

يشار إلى أن آخر أعمال كلوشة الفنية حمل عنوان (عاصمة جهنم) و قد قدمها بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، و توزيع فيجو الدخلاوي، و تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

كلوشة

كلمات دالة:كلوشةنجوم المهرجانات

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