(صورة)..ردة فعل عمرو دياب بعدما اعتدى حراسه الشخصيين على أحد معجبيه في حفله الأخير!

عمرو دياب

وسط حضور جماهيري مميز، توافد محبي الفنان المصري عمرو دياب لمشاهدة نجمهم المفضل وسماع صوته من خلال أغانيه الشهيرة التي سكنت قلوبهم على مر السنين وذلك في حفله الأخير الذي أحياه في كايرو فيستيفال وحضره أكثر من 50 ألف معجب.

View this post on Instagram A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Dec 1, 2018 at 4:24am PST

وعلى الرغم من الحراسة المشددة التي ترافق عمرو دياب في حفلاته، إلّا أن بعض الشباب المولع بحب الهضبة يفعل المستحيل ليصل إلى المسرح ويقوم بالتقاط الصور التذكارية معه ليتباهى بها أمام أصدقائه، ولكن لم تمشي الرياح هذه المرة بما تشتهي السفن.

وفي التفاصيل، قام أحد الشبان بالصعود إلى خشبة المسرح عندما كانوا الحراس الشخصيين في حالة من عدم الانتباه، وما أن لمحوه انقضوا عليه مباشرة وتعاملوا معه بشكل عنيف وحاولوا سحبه بعيدًا عن المسرح بطريقة أثارت غضب النجم عمرو دياب.

وبدوره، قام الهضبة بابعاد الحراس ووجه لهم كلامًا شديد اللهجة، وبدا عليه علامات الغضب بعدما تصرفوا بطريقة قاسية مع الشاب المعجب، حيث قام بسحبه من على الأرض ومشى معه بهدوء ولبى طلبه بالتقاط بعض الصور على المسرح، وهو الشيء الذي اعتاده الجمهور من النجم المصري.

وكان الفنان صاحب الجماهيرية الكبيرة قد غنى في الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور بالإضافة إلى أغاني الألبوم الجديد "كل حياتي"، ومن ضمن هذه الأغاني: تملي معاك، قمرين برج الحوت، معاك قلبي، ده لو اتساب، يتعلموا، كنت في بالي.