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(صورة)..ردة فعل عمرو دياب بعدما اعتدى حراسه الشخصيين على أحد معجبيه في حفله الأخير!

(صورة)..ردة فعل عمرو دياب بعدما اعتدى حراسه الشخصيين على أحد معجبيه في حفله الأخير!
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