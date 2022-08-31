ردة فعل كريس روك على دعوته لتقديم حفل الأوسكار خلال العام المقبل!

تلقّى النجم الكوميدي الشهير "كريس روك" عرضاً لتقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام المقبل 2023، وذلك بعد الحادثة الصادمة االتي وقعت بينه وبين ويل سميث خلال الحفل هذا العام، والتي شغلت الصحافة العالمية لفترة طويلة,

تعليق كريس روك على تقديم حفل الأوسكار العام المقبل

أثار النجم الشهير جدلًا حول قبوله دعوة تقديم حفل الأوسكار لعام 2023 العام المقبل، حيث اعتقد العديد من الناس بأن كريس سيوافق على هذا العرض.

ولكن حسم النجم الكوميدي أموره خلال تعليق جديد له وأكّد بأنه يرفض تقديم حفل الأوسكار مجدداً، حيث وصف الأمر يأنه مثل العائد الى مسرح الجريمة وذلك في إشارة منه الى حادثة الصفعة التي تلقّاها من ويل سميث خلال هذا العام في الحفل.

ورفض النجم العالمي هذه الفرصة بشكل نهائي حيث ضرب مثلاً حول هذا الموضوع وربطه بحادثة قتل شهيرة فقال: "إن أمر العودة الى حفل توزيع جوائز الأوسكار سيكون بمثابة مطالبة نيكول سيمبسون بالعودة للمطعم لأخذ نظارتها قبل أن تقتل".

تعليق كريس روك على اعتذار ويل سميث له

كان النجم العالمي "ويل سميث" قد وجّه اعتذار علني أمام الجميع لكريس روك بعد ان قام بصفعه خلال حفل الأوسكار، ولكن يبدو واضحاً بأن كريس روك رفض قبول الاعتذار حتى انه تجنب ذكر اسم ويل سميث.

وقال كريس في أحد عروضه الكوميدية: "الجميع يحاول أن يكون ضحية واذا ادّعى الجميع بأنهم ضحايا فلن يسمع أحد الضحايا الحقيقين، فأنا تعرّضت للضرب وذهبت للعمل في اليوم التالي".

حادثة الصفع في حفل الأوسكار

كان النجم الكوميدي كريس روك قد ألقى مزحة حول شعر جادا بينكيت سميث وهي زوجة ويل سميث أمام الجميع خلال حفل الأوسكار، ليقوم ويل سميث بردة فعل سريعة والصعود للمسرح وصفع كريس روك أمام الجميع.