احلي روح رياضيه من كوتش #كوبر #لاموري_في_زوري #رامز_جلال #رامز_تحت_الصفر #كاس_العالم #روسيا

A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on Jun 12, 2018 at 2:48pm PDT