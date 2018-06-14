رامز جلال في "رامز تحت الصفر"

أثارت كل حلقة قدمها الفنان رامز جلال ضمن برنامجه "رامز تحت الصفر" الكثير من الجدل، أما السؤال الذي طرحه الكثيرون فهو رأي المدرب هيكتور كوبر بتقليد الممثل له.

وقد طرحت مقدمة البرامج رزان المغربي السؤال نفسه عليه خلال حلوله ضيفاً على برنامجها "من روسيا مع التحية" الذي يعرض على شاشة MBC مصر.

وقال كوبر في مقطع فيديو تناقله المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لم يجد أي مشكلة في هذا الأمر، وإنه مجرد تقليد ولا عيب فيه، وأضاف: "ساعدني البرنامج على الدخول إلى البيوت المصرية بطريقة كوميدية، ولا مشكلة في ذلك طالما أن الأمر مجرد تقليد ولا يتضمن أي إساءة أو إهانة".

وكان الممثل المصري نشر الفيديو على صفحته الخاصة على "إنستغرام" حيث حقق أكثر من 325 ألف مشاهدة وتعليقاً عليه كتب: "أحلى روح رياضية من كوتش كوبر".

ولم يجد مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر مشكلة في تقليد الممثل رامز جلال له ضمن برنامجه "رامز تحت الصفر"، لكنه فاجأ الجميع، فقد نشر الممثل المصري مقطع فيديو آخر لكوبر على وظهر المدرب مع اثنين من مساعديه وهنأ المشاهدين بمناسبة حلول عيد الفطر، وفي نهاية المقطع أعاد تقليد عبارة "لاموري في زوري" التي كررها رامز خلال كل حلقات البرنامج.

A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on Jun 13, 2018 at 12:19pm PDT

وتعليقاً على الفيديو كتب رامز جلال: "فاضل يقول أرنبيطا زوراتوس ويجي يقدم البرنامج بدالي وأنا أروح أمرن المنتخب"، وقد أشعل الفيديو صفحة الفنان على "إنستغرام" حيث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

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