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ردود طريفة من شاروخان عند سؤاله عن سبب التزامه الصمت في مسائل اجتماعية مهمة

ردود طريفة من شاروخان عند سؤاله عن سبب التزامه الصمت في مسائل اجتماعية مهمة
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