ردود طريفة من شاروخان عند سؤاله عن سبب التزامه الصمت في مسائل اجتماعية مهمة

شاروخان

اعترف السوبر ستار ونجم بوليوود شاروخان أنه يفضل أن يبقى صامتًا على أن يتكلم كثيرًا، وعبر عن ذلك بطريقة مراوغة عندما رد على إحدى التغريدات من قبل معجب عندما سأله عن سبب عدم التكلم في العديد من المسائل المهمة في المجتمع.

ينشغل حاليًا شاروخان في تصوير فيلمه الجديد "زيرو"، ولكنه طرح سؤالًا وأجاب على العديد من استفسارات المعجبين على تويتر ليلة الأربعاء الماضية، وأحد الأسئلة كانت عن سبب تجنبه التحدث في المسائل العامة مثل مسألة أعمال الشغب غرب البنغال والكثير غيرذلك.

قام بالرد على ذلك وكتب: " بودي أن أرد عليك، ولكن لا أعلم، هل أنت متأنق ومرتدي زي مناسب حتى تتلقى ردي بشكل جيد؟".

سابقًا هذا العام في مقطع فيديو، شاروخان صرح أنه يريد أن يبقى صامتًا ودوبلوماسي بنفس الوقت، لأنه يشعر أن أغلب الأحيان يساء فهمه ويحرف كلامه الذي يكون ينوي أن يقوله.

من ناحية أخرى، قال شاروخان أنه يود التعامل مع المغني والملحن آرمان مالك ليصنع له الأغاني في فيلمه الجديد.

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