رد صادم لأحمد الفيشاوي على خبر طلاقه

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، رأسًا على عقب، بعد نبأ انفصال ندى الكامل عن الفنان أحمد الفيشاوي، والذي ظهر في علاقتهما وصورهم معا على ريد كاربت المهرجانات، بأنهما زوج مثال ورائع، ولكن كان لأحمد الفيشاوي رأي مختلف ورد فعل صادم على تلك الأزمة.

وتجاهل أحمد الفيشاوي أنباء انفصاله عن ندى الكامل بشكل تام، ونشر صورة تجمعه بطبيب سمية الألفي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، وعلق عليها: (أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل).

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على (إنستغرام )عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.