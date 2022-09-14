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رد فعل صادم لمنة عرفة بعد الحكم بحبس طليقها محمود المهدي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:31
منة عرفة و محمود المهدي
منة عرفة و محمود المهدي

شاركت الفنانة منة عرفة  جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو أثناء إجرائها جلسة تجميل، وذلك عبر خاصية (القصص القصيرة) بصفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (انستغرام)، بالتزامن مع صدور حكم قضائي ضد طليقها محمود المهدي سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت، وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

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و كان محامي نقابة المهن التمثيلية قد تقدم للمحكمة بـثلاث حوافظ مستندات، تحوي عبارات السب والقذف التي وجهها محمود المهدي لأشرف زكي وروجينا، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

واعتاد محمود المهدي مهاجمة أشرف زكي وروجينا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الحوارات الإعلامية التي يظهر خلالها.

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كلمات دالة:منة عرفة

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