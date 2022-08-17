منة عرفة نسخة طبق الأصل عن سيلينا غوميز في هذه الصورة

يقولون يخلق من الشبه أربعين، ويبدو أن الفنانة المصرية منة عرفة لقيت شبيهتها من عالم هوليوود.

منة عرفة تشبِِّه نفسها بسيلينا غوميز

شاركت منة عرفة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، مُعتمدةً مكياج جريء لإبراز ملامحها الجميلة، حيث طبَّقت ظلال عيون أرجواني مُزيَّن بخيوط باللون البرتقالي، بينما اختارت أحمر شفاه باللون البني ضو لمعة مثيرة.

وأكملت منة إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، وتزيَّنت بأقراط فضية على شكل حلقات كبيرة، واختارت طلاء أظافر باللون الأرجواني.





وأشارت عرفة في خانة الوصف أن أصدقائها يشبهونها بهذه الإطلالة بالنجمة الأمريكية سيلينا غوميز، وسألت متابعيها عما إذا كانوا يوافقون هذا الرأي؛ لتنهال التعليقات من قبل متابعيها الذين أكدوا أنها نسخة طبق الأصل عن النجمة، فكتبت إحداهن: "انت اصلا بتشبهيها جدا".

وأضافت أخرى: "اصلا انتي تشبهيها هواي حتى بدون ميكاب"، وعلَّقت أخرى: "انتي لو چستن كان شافك قبلها مكنش كل ده حصل".



منة عرفة تعتمد لون شعر جديد بعد الطلاق

في وقت سابق، اعتمدت الفنانة المصرية الشابة قصة شعر جديدة ومظهرًا أكثر حيوية وإشراقًا، بعد طلاقها من محمود المهدي، إذ يبدو أنها أفضل طريقة لنسيان حب قديم والخروج من حالة الاكتئاب التي تلي الانفصال.

شاركت منى عرفة متابعيها عبر خاصية إنستغرام ستوري عدة مقاطع فيديو أثناء تواجدها في صالون Alfred and mina، حيث اعتمدت لون شعر مختلف عن لون شعرها الأسود، مُختارةً اللون البني المحمر، مستعرضةً جمال اللون وحيويته في لقطات متعددة.