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رزان جمال بإطلالة فرنسية كلاسيكية بمهرجان "كان" السينمائي

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 08:51
رزان جمال
رزان جمال

خطفت الفنانة اللبنانية رزان جمال، نجمة مسلسل "الثمن"، الأنظار إلى إطلالتها الكلاسيكية التاعمة خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي الذي أقيم يوم أمس في قصر المهرجانات.

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رزان جمال في مهرجان كان السينمائي

ونظرًا لتواجدها في مدينة كان الفرنسية، اختارت رزان التألق بتصميم من توقيع دار الأزياء الفرنسية "ديور"، إذ ارتدت فستانًا ناعمًا أبيض بدت فيه كحمامة سلام، إذ جاءت منطقة الصدر مزيَّنةً بحبيبات الكريستال البراقة اتي جاء تصميمها على شكل هندسي "كروس".
وجاء الجزء السفلي من الفستان بتصميم بسيط انسيابي، أختير له قماش الحرير التاعم.

وأكملت رزان إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، مسدلة خصلتي شعر رفيعتين على جانبي وجهها بطريقة انثوية، ومكياجًا ارتكز على الظلال الترابية.
 

رزان جمال
كلمات دالة:رزان جمالمهرجان كان السينمائيديور

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