رسمياً، هذه هي الشخصية التي ستعود إلى مسلسل "التفاح الحرام"!

كانت الشركة المنتجة للمسلسل التركي "التفاح الحرام" قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن إحدى الشخصيات من المواسم السابقة ستعود إلى العمل مجدداً.

وبدأ الجمهور بدوره يُخمن هوية الشخصية واتجهت الأنظار نحو الممثل التركي "باريش كيليتش" الذي أدى دور "كايا" حبيب "أندر" في العمل، وبالفعل تم أمس تأكيد الخبر على أن الشخصية هي كايا وسيطل على الجمهور خلال الحلقة القادمة بمشهد القفلة.

وبالعودة إلى حلقة أمس التي عُرضت وحققت المرتبة الثانية في نسبة المشاهدة كانت الأحداث منطقية لعودة "كايا" بعد أن انفصلت شخصية "حسن علي" عن "شاهقة" شقيقة كايا، ومن بعد أن تم طرح إعلان الحلقة القادمة أعلن حسن علي أن سيتزوج من آندر ولذلك ستكون عودة كايا خلال حفل زفافهما.

من جهة أخرى، كان هناك خبر سعيد لعشاق العمل بعد أن تم تأكيد عن وجود جزء جديد والذي سيكون الخامس، ومن المتوقع أن يكون ختام الحلقات القادمة من الجزء الحالي بمشهد درامي بعد تأكيد أن إحدى الشخصيات سينتهي دورها بطريقة مميتة.

قصة التفاح الحرام

تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز اللواتي يقطن معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

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