سعد الصغير يعلن زواجه من ممثلة.. وانهيار زوجته الأولى وغضب نجله!

فجرت الممثلة المصرية برلنتي عامر مفاجأة يوم أمس بعد أن شاركت فيديو من حفل خطوبتها هي والفنان الشعبي سعد لمجرد.

كما أن الممثلة شاركت فيديو لـ سعد وهو يوجه لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها وجاء تحديداً في الفيديو "برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وأنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم".

وعلقت الممثلة بدورها الفيديو "ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم، أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا ،حسبي الله ونعم الوكيل"

وأضافت برلنتي عامر أن سعد كان يرتاد عليها في منزلها الذي يقع في منطقة حدائق الأهرام حيث تقيم هي وأولادها من زوجها الأول وأن المقربين منها يعلمون بخبر زواجها الذي تم منذ مدة جيدة وأضافت أن سعد كان يريد الزواج منها عُرفياً إلا أنها رفضت الأمر كونها من عائلة معروفة ليتم الأمر رسمياً بتوثيق العقد في المحكمة.

ووقع خبر الزواج كالقنبلة على زوجة سعد الأولى التي تدعى "أم محمود" ونجلها الذي كان قد دخل القفص الذهبي منذ فترة، وكان رد فعل الأخير بأن نفى الأمر وأكد أن برلنتي تبحث عن الشهرة على كتفي والده أما الزوجة الاولى فشاركت عدة منشورات عبر حسابها في فيسبوك كان أولها "حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".. وتابعت في منشور آخر "عارف ايه الفرق بين الحيوان والإنسان.. الحيوان ممكن يغدر فيك إذا جاع أما الإنسان بيغدر فيك لما يشبع".

يذكر أن الصغير كان قد صرح منذ مدة أن زواجه العرفي من الراقصة شمس كان حراما، وأنها قامت بعمل سحر له وتسببت في أن يكره رؤية زوجته أو حتى أمه الراحلة ولكنه استطاع أن يعود لطبيعته ويكمل حياته الزوجية، ودفع تصريح سعد الجمهور للسخرية منه بـ "وزواجك الثاني مش حرام"؟!

بالحديث عن الممثلة برلنتي عامر فقد كانت قد شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال منها "هربانة منها" مع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، إضافةً إلى عمل جمعها مع الفنانة حورية فرغلي، وعمل آخر مع الفنان ماجد المصري والفنان فتحي عبدالوهاب.

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