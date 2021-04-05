ليليا الأطرش تصدم الجمهور وتتحول إلى أمل العوضي بسبب التجميل!

عاد اسم الفنانة السورية ليليا الأطرش لتصدر الحديث من جديد بعد تداول فيديو جديد لها من داخل أحد صالونات التجميل.

وبدت ليليا في الفيديو بشكلٍ مُختلف حتى شببها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالممثلة الكويتية أمل العوضي واوعز البعض السبب إلى عمليات التجميل، وكان التعليق الأبرز: "والله حسبتها امل عوضي لااا مووصج الشبه من قووة التجميل خلاص النسوان صارت تشبه بعض!".

وتعرضت الفنانة السورية، والتي عرفها الجمهور بدور لُطفية من مسلسل باب الحارة، مؤخرًا لإنتقادات واسعة بسبب ملابسها التي اعتبرها الأغلب "مكشوفة" و"خارجة عن المعتاد"، وكان أحد الفيديوهات قد أظهر ليليا وهي ترقص على شط البحر حيث تتواجد في دبي، وارتدت فستان جينز صيفي قصير أثناء تأديتها بعض الرقصات على أنغام أغنية الفنان المصري "عمرو دياب".

وكانت التعليقات وقتها: "يا باطل يا عصام لطيفه طالع بالقرعة"، وكتب آخر: "منشنوا عصام وقولوا لمعتز عادي يدخل البيت من غير ياااا ساتر و غيرة الدنيا امان"... وكان هنالك تعليق آخر: "شكلو في فايروس غير الكورونا عم يدور بس بين فنانات سوريا كانوا يظهرون في حشمة وفي الأعمال الفنية فقط شو صاير".. وأضاف آخر: "والله لو يشوفك عصام ليشختك ع البلوعة".

هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها ليليا للانتقادات، إذ أنها ومنذ فترة كانت قد شاركت صُور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ووصفت وقتها الصُور بالجريئة والغير لائقة وعرضتها لانتقادات لاذعة.

كما هُوجمت ليليا بشدة لتجاهلها خبر وفاة المخرج السوري "حاتم علي"، إذ أنها لم توجه له أي نعي أو رسالة ولم تتواجد في مراسم الدفن على عكس زملائها الفنانين الذين حضروا من كافة البلدان العربية إلى سوريا لتشييع الجثمان.

وخمن البعض وقتها أن السبب الحقيق لذلك هو رفض المخرج السوري أن تشارك ليليا في أحد أعماله الفنية.

وما زاد الطين بلة وقتها، ظهور الأطرش بفيديو راقص بعد وفاة الراحل بأيام من داخل سيارتها غير مبالية بالحزن الشديد الذي كان يعيشه الوسط الفني.

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