رشوان توفيق يودع زوجته بعد مشوار حياتهما الطويل سويًا!

توفيت يوم أمس الثلاثاء زوجة الفنان المصري القدير رشوان توفيق، وشيع توفيق جنازة زوجته اليوم الأربعاء، ولم يتمالك الفنان القدير نفسه خلال الجنازة، ولم يستطع كتمان مشاعره، حيث التقطت له عدة صور بدا فيها خلال بكائه على وداع زوجته.

وكان الفنان المصري قد غاب في السنوات الـ 3 الأخيرة عن الساحة الفنية بسبب مرض زوجته، التي فضل قضاء الوقت معها والاعتناء بها خلال مرضها.

واكد توفيق خلال حوار تلفزويني أجراء قبل فترة، عن حبه الكبير لزوجته التي عاش معها قصة حب مميزة بدات بعد حضورها عرض مسرحيته "شهريار" في الجامعة، ليتولد الحب بينهما.

وأضاف أنه عندما تزوجها كانت بعمر الـ 17، وكان في بداية حياته الفنية، وحرصت زوجته على دعمه خلال مسيرته الفنية وبداياته المتواضعه.

كما دعمته في بدايته وساندته دون الاكتراث لوضعه المادي، وتغزل توفيق في نفس الحوار التلفزيوني بجمال زوجته واصفًا إياها انه عندما تزوجها كانت ملكة جمال.

وتفاعل جمهور السوشال ميديا مع صور الفنان رشوان توفيق خلال جنازة زوجته، وحزنه الكبير عليها، مؤكدين ان قصة حبهما مميزة وان خسارته كبيرة ولا يمكن تعويضها، نظرًا لسنوات زواجهما الطويلة.

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