رشيد عساف يتنكر ويهاجم مشاهد القُبل والأحضان... ومشاهد شارع شيكاغو الجريئة إلى الواجهة مجدداً!

"لك عيب والله عيب"!

هكذا بدأ الممثل السوري رشيد عساف هجومه على الدراما السورية بسبب المشاهد الجريئة ما بين القُبل والأحضان وصولاً للدخان.

وعلق الممثل السوري الذي حل ضيفاً على أحد البرامج الإذاعية الحوارية بـ "عيب عيب الي بصير..أنا الناس العاديين بسألوني ليش هيك أستاذ"!...وتابع "احنا بكل أعمالنا كان ممنوع البوس وحتى قضية تربوية دخان ما بدخن ع الشاشة إلا إذا الدور تطلب ذلك..بس ممثلين الوقت الحالي ما بمثلوا من دون الدخان".

ولاقت تصريحات الممثل السوري ترحيب من الجمهور الذي أكد أن كامل الحق معه بتصريحاته، كما أنهم انتقدوا المسلسلات التي عُرضت خلال الفترة السابقة وعلى رأسها مسلسل "شارع شيكاغو" الذي احتوى ضمن مشاهده قُبلات وأحضان وحتى ألفاظ وشتائم.

أول مشاهد شارع شيكاغو الذي نال انتقادات كان مشهد القبلة التي جمعت سلاف فواخرجي ومهيار خضور في الإعلان الرسمي للمسلسل والبوستر، وكان تعليق سلاف وقتها حول الهجوم" التعليقات المسيئة والوقحة.. مستفزة.. وهي ناتجة عن نفس غرائزي بشع، وتساءلت ما هو الصادم في ملصق إعلان المسلسل ليخصص البعض وقتا له للتعليق عليه و"يلقن الفنانين درسا بالأخلاق والمواعظ"؟

لقطة أخرى أظهرت الممثل الممثل السوري مصطفى المصطفى وهو ينظف أقدام الفنانة أمل عرفة ليقوم بتقبيلها لاحقاً بطريقة وصفت بالمقرفة، وعلقت أمل على المشهد بعد الانتقادات بأنها تؤدي شخصية "سماهر" المرأة المغنية التي تنتمي للنوع الرخيص وتعمل في الملاهي الليلية فمن الطبيعي أن تظهر بهذا الشكل في العمل حتى يشعر المشاهد بواقعية الأحداث.

أما الممثلة السورية ريام كفارنة وزميلها الممثل خالد شباط كان لهما النصيب الأكبر من الانتقادات بسبب القبل المتبادلة بينهما خلال عدة حلقات. كما تم تداول مشهد آخر بكلمة نابية أثناء الحوار الذي جمع الممثلات داخل أحد النوادي الليلية.

هلأ مو كأنو اوفر شوي؟ دعسو ع الفرامل شبكن انفلتو فرد فلتة#شارع_شيكاغو pic.twitter.com/5kC6oPf0FF — ℛaya 💎 (@etoilefilante30) September 6, 2020

وكان هنالك أيضاً مشهد قبلة بين الممثلة نادين سلامة وزوج سلافة فواخرجي الممثل وائل رمضان، وكانت وقتها نادين قد صرحت أنهم أجبروها على مشهد القبلة وسط سخرية الجمهور من التصريح.



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