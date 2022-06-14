رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها و جمالهما يبهر المتابعين

نشرت الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني صورًا من حفل تخرج ابنتها من مرحلة دراسية و انتقالها لاخرى، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (إنستغرام).

وقد نَشَرَت رَضوى عِدّة صور من احتفالها بابنتها الكبرى، وعَلّقت على الصور لتقول: (أوّل يوم دخلتها المدرسة فيه ما كنتش فهمه إنها هتكبر بسرعه كده وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج)، وأضافت: (أَوّل شَهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله.. ‏معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقى اللي انتي عايزاه... مبروك يا نور عيني... بحبك يا تيا). وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة للإعلامية و المشيدة بجمال ابنتها و الشبة الكبير بينهما.