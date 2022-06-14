رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها و جمالهما يبهر المتابعين

نشرت الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني صورًا من حفل تخرج ابنتها من مرحلة دراسية و انتقالها لاخرى، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (إنستغرام).
وقد نَشَرَت رَضوى عِدّة صور من احتفالها بابنتها الكبرى، وعَلّقت على الصور لتقول: (أوّل يوم دخلتها المدرسة فيه ما كنتش فهمه إنها هتكبر بسرعه كده وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج)، وأضافت: (أَوّل شَهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله.. معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقى اللي انتي عايزاه... مبروك يا نور عيني... بحبك يا تيا). وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة للإعلامية و المشيدة بجمال ابنتها و الشبة الكبير بينهما.