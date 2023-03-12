رضوى الشربيني تسخر من سجود عروس حسن شاكوش.. هذا ما قالته!

سخرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني من واقعة سجود عروس الفنان المصري حسن شاكوش في حفل زفافها، وانتقدت تصرفها الذي وصفته بـ"المبالغ به".

رضوى الشربيني تسخر من عروس حسن شاكوش

وأشارت الشربيني خلال برنامجها "هي وبس" إلى أن العديدين طالبوها بالتعليق على الواقعة، مضيفةً: "هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها، يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس".

ولفتت رضوى الشربيني إلى أن هذه الحركة كانت تراها أثناء مباريات كرة القدم حينما يسدد اللاعب كرة في مرمى خصمه ليس في حفلات الزفاف، مُضيفة: "آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه".

وطلبت الشربيني متابعيتها عدم الإقدام على هذه الحركة، قائلة: "تعليقي أنا علي الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه إزاي أنا واحدة ست هانم انزل علي ركبي ومنها علي الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثي بأقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى ترند، وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها".

وتابعت: "ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا، لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده".

