رضوى الشربيني تنهار بالبكاء بأول ظهور لها من بعد وفاة والدتها!

أطلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على جمهورها من خلال برنامجها بعد غياب دام لحوالي الشهر نتيجة وفاة والدتها بفيروس كورونا المستجد.

"إن مع العسر يسر"!

هكذا بدأت الشربيني كلامها للمتابعين والحزن يملأ عينيها، وتابعت الشربيني بأن الأمر سيعدي كما كانت دائماً تقول للجمهور والمتابعين عندما يمروا بأي ظرف صعب. وكشفت الإعلامية أنها ظهرت اليوم على الشاشة بكامل ارادتها الشخصية وأنها سعيدة بوقوف المواطنين بجوارها وقدمت الشكر لكل من قام بالدعاء لـ والدتها الراحلة. كما لمحت رضوى أنها عاشت كابوس لمدة 50 يوم ولا تستطيع التحدث عنه حالياً ولا تعلم إذا ما كانت ستكون قادرة على التطرق له في المستقبل القريب.

يذكر أن والدة رضوى كانت قد تعرضت لوضع صحي صعب دفع بها إلى دخول المستشفى بعد أن عجزت عن التنفس بسبب انخفاض الأكسجين لديها، وطوال فترة مكوثها في المشفى كانت رضوى تطلب من الجمهور الدعاء لها بعدة منشورات عبر حسابها في انستقرام وتويتر والتي كان منها:

"أمى بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم".

ومن بعدها بأيام فُجعت الإعلامية بوفاة والدتها التي كانت السند الأول لها في الحياة وشاركت خبر الوفاة عبر حسابها في إنستقرام وتم من بعدها تم تداول صُور لها في الجنازة.

يذكر أن رضوى كانت قد كسبت شهرتها من خلال برنامجها الحالي "هي وبس" والذي يدعم المرأة بشكل كبير، إذ أنه بكل حلقة يتم بثها يتصدر البرنامج حديث الميديا ضمن أرقام مشاهدات عالية. وتعتبر بعض الفتيات رضوى نموذج للمرأة المتحررة القوية، إلا أنه في المقابل انتقدها آخرون ووصفوها بعدوة الرجال.

أما حول حياتها العاطفية، فقد كانت رضوى متزوجة من والد ابنتيها "تيا وتمارا" وأكدت أنها لا تفكر بخوض أي تجربة عاطفية مجدداً وتريد التركيز على حياة ابنتيها اللتين خطفتا الأنظار بجمالهما من خلال الصور التي تشاركها والدتهما عبر حسابها في إنستغرام.



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