الدكتورة يومي تتلقى عرض زواج بمهر مليونين ورينج روفر.. ورد غير متوقع منها!

#مليونين ورنج مهر دكتوره يومي!



هذا هو الهاشتاق الذي تصدر الترند أمس في السعودية بعد تداول فيديو لشاب خليجي يطلب يد الفاشنيستا اللبنانية الدكتورة يومي المقيمة في دبي.

الشاب الذي ظهر في الفيديو وجه رسالته إلى يومي والتي جاء فيها: "قبل فترة جاني شخص عزيز ع قلبي وانا من أشد المعجبين فيها ولم أتمكن من التواصل معها لضيق الوقت...أتمنى من يشوف هذا المقطع يوصلها الرسالة أنا بطلب إيدها بمهر مليونيين ريال سعودي وسيارة رينج روفر أخر موديل".

⁧#مليونين_ورنج_مهر_دكتوره_يومي

⁩ هاشتاق صعد للترند بقوه بعد اعلان شخص عن تقدمه لخطبة الدكتورة يومي واعطائها مهر 2 مليون ريال ورنج روفر pic.twitter.com/STZvCPC0zv — رفع هاشتاق ترند ■ (@iFGTvx) March 31, 2021

وسخر الجمهور الذي تفاعل مع الهاشتاق من الشاب والعرض الذي قدمه وكان من بين التغريدات المتداولة:

"بالله ذا شكل واحد عنده مليونين ...ذا شكل واحد اهله يصرفون عليه لين يموت بعد".

وتابع آخر "حاولت اتواصل مع دكتورة يومي بس بسبب ضيق الوقت ماتوصلت لنتيجة كذاااااب يبي يشتهر"، وجاء في تغريدة أخرى "مفصخه ومشخلعه وتدفع لها المهر ذا والبنت السعوديه المتستره ببيتها وتطلع بحشمتها مستكثرين عليها حتى ٥٠ الف لعنكم ولعن من شهركم ياخرفان تدفعون للي مايسوون جزمة اصغر بنت سعوديه جعل يدفعونكم من اكبر عقبه في ليله ظلماء ماتبصر مد يدك ياخروف انت واشكالك".

وردت الدكتور يومي بدورها بفيديو بعد تداول اسمها بشكل واسع وجاء في ردها "شو صاير اسمي طالع ترند تويتر..أهل السعودية شكراً لكم غمرتوني بحكبم وكرمكم وبالنسبة للشب اطلع فيني أنا وجه زواج؟!...شكراً على العرض وان شاء الله تلاقي بنت تانية تقبل بالعرض تبعك بس أنا أسسفة".

يذكر أن الفاشنيستا كانت قد تعرضت لهجوم منذ مدة بعد تداول مقطع منذ مدة أظهرها وهي تجلس في سيارتها للتفاجئ بطفلة تطلب المال من أجل أن تشتري الحليب لشقيقها وبادرت الفاشنيستا بإخراج المال من حقيبتها وما إن أعطته للفتاة حتى تفاجأت بتعليق الفتاة "هاي ما بتكفي" لتصرخ عليها يومي بإعادة المال ومحاولة شد النقود من يدها لتبتعد الفتاة عن السيارة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها فيديو مثير للجدل الفاشينيستا، إذ سبق وأن تم تداول فيديو آخر وهي ترتدي مجوهرات من الألماس وتتراقص أثناء إحدى جلسات التصوير ومن بعدها أطلت على الجمهور وعلقت "المجوهرات الي لابستها ثمنها مليون ريال وأكيد هالمبلغ قليل بحقي أنا أستاهل أكثر"!

كما تم تداول فيديو لها منذ مدة بعد إحيائها أحد الأنشطة في المملكة العربية السعودية، وظهرت في الفيديو برفقة السائق الخاص وهو يتغزل بها وبجمالها وحضورها خلال أحد الأنشطة، وأثار الفيديو غضب كبير بسبب طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين السائق والراكب واعتبر البعض أن الفيديو فاضح ولا أخلاقي.

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