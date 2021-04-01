أصالة نصري تتعرض لسخرية واسعة بسبب ملابسها..شاهدوا ماذا ارتدت!

حلت الفنانة السورية أصالة نصري ضيفة عبر أحد البرامج الحوارية الإذاعية في مصر حيث تقيم حالياً برفقة أبنائها.

ما إن تم تداول الصُورة الأولى لـ أصالة من داخل الاستوديو حتى تعرضت لسخرية كبيرة من الجمهور بسبب ملابسها من جهة وما ارتدته في قدمها من جهة أخرى. إذ أن المطربة السورية ارتدت"القبقاب" مع جرابات باللون الأسود وكان المنظر كفيلاً بإطلاق العبارات الساخرة والتي كان منها

"من تحت دنيا اسعد سعيد"، وتابع آخر "عمرها ما لبست اشي يسر القلب زوقها باللبس بحطها بمواقف السخريه جنت على نفسها براقش".

وأضاف أحدهم "ياا عهل منظر لامش عم صدق عيوني شبهااا لهون وصلت تطلع بشحاطه بس اماخايغه تدرج موضه ونصير نضهر هيك من لبيت".

خلال اللقاء الإذاعي أكدت أصالة أنها توقفت عن تناول الأدوية مضادة الاكتئاب وهو ما يسبب لها الصداع بشكل مستمر، وتابعت أنها لجأت لـ 3 أطباء نفسيين حتى يساعدوها بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بطلاقها وتعرضها للخيانة.

وكشفت الفنانة السورية حدث صادم ولأول مرة عن أنها ستغني تتر 4 أعمال خلال الموسم الرمضاني 2021 من بينهم "حرب أهلية" الذي يجمع الممثلة يسرا والنجم السوري "باسل خياط"، كما أنها ستغني لـ دينا الشربيني التي تطل بمسلسل "قصر النيل" وستغني أيضاً مسلسل الممثلة "روجينا" والذي يحمل عنوان "بنت السلطان" أما حول العمل الرابع فما تزال المفاوضات قائمة بينها وبين منتجي العمل.

ويبدو أن أصالة ستتجه للتمثيل وقد أكدت أنها أخذت القرار بهذه الخطوة بمساعدة المنتج محمد مشيش وعلى الرغم من أنها لم تقرر أي عمل ستقدم إلا أنها تفضل اللهجة السورية، كما أنها وأضافت سوف تطرح مذكراتها الخاصة التي بدأت بها منذ مدة ونفت أن تكون قد أخذت القرار بغناء عمل فني يروي قصة حياتها.

وفي الختام كان للعائلة نصيب من الحوار وأكدت أنها تستغل الحجر المنزلي بإعداد الطعام لأولادها الذين تهتم بهم بشكل مُفرط كما وأضافت أنها ربتهم بطريقة جيدة وربما على حب الناس بشكل مُفرط.



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