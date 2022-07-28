رغم الانفصال: وائل رمضان يحتفل بعيد ميلاد سلاف فواخرجي

رغم انفصالهما، احتفل الممثل السوري وائل رمضان ​بعيد ميلاد النجمة سلاف فواخرجي ​​، حيث شارك صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وقد وجه وائل رسالة لسلاف قال فيها :(سلاف الغاليه ع قلبي وكتير. كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من برا أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكلونيا المتوفره. هيك كان زمان، انا بحن لهديك الايام وكتير وبحس إني هونيك مش هون. بس حتى هي قتلوها فينا وصارت حلم، واليوم مع إني حبيتك بأول عيد ميلاد الك التقينا فيه سوا. بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام. وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافيه، ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي واكتر يا أم الحمزه والعلي. وائل رمضان).



يذكر أن وائل رمضان كان قد صرّح أنه لم يقم بتطليق الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ بعد، لكنهما انفصلا ، وأضاف أنهما يلا يزالان عيشان سوياً في منزل واحد رغم الإنفصال، وأشار أنهما في مرحلة الإنفصال لكي يقررا إذا كانا سيتطلقان أم سيعودان سوياً من جديد.