وائل رمضان يفجر مفاجأة: نعيش انا وسلاف في نفس المنزل رغم الانفصال

حل الفنان السوري وائل رمضان ضيفًا على برنامج شو القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات والذي يعرض على قناة لنا السورية.

وتطرق الفنان السوري للكثير من المواضيع، وبشكل خاص لعلاقته مع طليقته ووالده ابنائه الفنانة السورية سلاف فواخرجي كاشفًا الكثير من المفاجات

وائل رمضان يؤكد "حبي زاد لـ سلاف فواخرجي"

كشف الفنان السوري خلال تواجده في برنامج شو القصة ان مشاعره زادت نحو طليقته الفنانة السوري سلاف فواخرجي بعد الانفصال واكد ان انه يتمنى لو ان الانفصال تم قبل 10 سنوات حتى تزيد مشاعره

وخلال الحلقة كشف الفنان وائل رمضان عن معلومة صادمة جدًا، حيث قال إنه وبالرغم من الانفصال ما زال يعيش مع طليقته في نفس المنزل.

وفجر رمضان مفاجأة صادمة للجمهور وقال إنهما لم يتطلقا حتى اليوم، وان ما بينهما مجرد انفصال، وقد يعودان لبعضهما او يقررا الطلاق لاحقًا لكنهما حتى هذه اللحظة ما زالا متزوجين

وائل رمضان يتحدث عن احتفال كاريس بشار بعيد ميلادها في حفل زفافه

تحدث الفنان السوري عن الحادثة التي كشفتها زوجته في وقت سابق والتي أوضحت من خلالها سبب خلافها مع الفنانة كاريس بشار، وهو احتفال الأخيرة بعيد ميلادها في حفل زفافها على وائل رمضان

واكد رمضان الحادثة وقال إن عيد ميلاد كاريس بشار في شهر حزيران لكنها احتفلت به في حفل زفافهما الذي اقيم في شهر شباط مؤكدًا انه كان ينوي التصرف مع صديقها ومعها لولا أن سلاف طلبت منه تجاهل الأمر

