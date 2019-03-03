رغم الخلافات الأسرية.. "كده باي" تُعيد نوال الزغبي للأضواء بعد غياب 4 سنوات

أحيّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا لأول مرة في حياتها، بإمارة الشارقة الإماراتية، على مسرح "المجاز"، أمس السبت، تألقت فيه وأشعلت الأجواء، بفضل أغنية ألبومها الجديد "كده باي".

وحققت الأغنية نجاحًا مبهرًا، حتى طلب الجمهور من نوال غناءها مرتين، من شدة إعجابهم بها، وظلّت تشدو لأكثر من ساعة ونصف من أجمل أغنيات ألبومها الجديد.

ولمع اسم نوال الزغبي من جديد، بعد غياب دام لـ4 سنوات، عن طرح الألبومات، لذا أتقنت الاختيار في كل أغنية من أغنياته، حتى خرج بشكل مشرف، وحقّق نجاحًا مُبهرا.

تفاصيل ألبومها الجديد

سيطرت المطربة اللبنانية، على اهتمامات الجماهير في جميع البلدان العربية، بعدما طرحت الألبوم، المكون من 10 أغاني، جمعت فيه بين ثلاث لغات مختلفة.

وضم الألبوم 7 أغنيات باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، لتُعيدها إلى مجد الأضواء والشهرة مرة أخرى رغم الحياة الأسرية التعيسة التي تعيشها.

واعتبرت "الزغبي" ألبومها الجديد "وش الخير" عليها، حيث عادت من خلاله إلى أحضان بيتها القديم "روتانا" بعد أكثر من 10 سنوات غياب.

وتعاون معها في الألبوم الجديد عدد كبير من الموزعين والملحنين والشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، وأمير طعيمة، ونديم الشاعرى، وتوما والهامي دهيمة.

"كده باي" تخطف الأنظار

حقّقت أغنية "كده باي" نجاحًا كبيرًا، ونسبة استماع ومشاهدة عالية، تجاوزت الـ2.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بعد طرحها في منتصف فبراير الماضي.

نجاح ساحق رغم الخلافات الأسرية

تعاني "الزغبي" من عدة مشكلات في حياتها الشخصية، كان آخرها خلافها مع ابنتها الكبرى "تيا ديب"، والتي وصلت إلى حد القطيعة، ما فتح باب للشائعات التي نفتها "الزغبي" وأشهرها أن سبب القطيعة غيرة "نوال" من اهتمام الجمهور على "إنستغرام" بابنتها أكثر منها، وتحقيقها شعبية كبيرة عن والدتها.

وتركت "تيا" منزل والدتها لتذهب للعيش مع والدها مدير المواهب "إيلي ديب"، الذي بينه وبين زوجته الفنانة اللبنانية حربًا شرسة، وسيل من الاتهامات المتبادلة، لم تهدأ إلا في نهاية العام الماضي.

واشتعل فتيل الخلاف مجددًا بين الفنانة نوال الزغبي وطليقها إيلي ديب، بعدما أجابت الزغبي على سؤال لإحدى المجلات: "ما هو القرار الّذي تأخرت في اتخاذه؟"، قائلة: "تأخرت بقرار انفصالي عن زوجي".

جدير بالذكر أن الألبوم الجديد لنوال، والذى يخرجه أحد المخرجين الأتراك، يختلف تمامًا عن كل ما سبق من ألبوماتها السابقة، حيث كثفت فيه كل طاقتها وقدراتها الفنية.

وكان آخر ألبومات نوال الزغبي، في عام 2015 بعنوان "مش مسامحة"، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغاني "السينجل"، كانت آخرها "برج الحمل" طرحتها نهاية العام الماضي.

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