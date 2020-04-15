رغم كورونا: مكسيم خليل و ماغي غصن حاضران في رمضان

على الرغم من إعلان التعبئة العامّة في لبنان وتوقيف تصوير كافّة الأعمال الدراميّة، شركة Eagle Films نجحت في وضع خطّة للبقاء في المنافسة خلال شهر رمضان المقبل.

وفي مفاجأة، كشفت الشركة التي يملكها المنتج جمال سنان عن البوستر الرسمي لمسلسل (أولاد آدم) للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، والذي يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم بحسب (لبنان 24).

و يقدم العمل قصصًا اجتماعية مختلفة في نهج جريء للواقع مع مختلف شخصيات المجتمع تحت عنوان: (ليس هناك حد برا الخطيئة … نحن جميعًا أبناء آدم!).



