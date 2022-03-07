رقص وصورة مع مليونير مصري.. المهرة البحرينية تثير غضب متابعيها بسبب جرأتها

أثارت المهرة البحرينية موجة من الجدل والانتقادات عقب انتشار مقطع فيديو لها ترقص على أغاني الأفراح الشعبية.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهرة البحرينية ترقص وتتمايل بطريقة مبالغ بها على أنغام أغنية المهرجانات "حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" للفنان الشعبي حسن شاكوس في حفل زفاف أقيم في مدينة شرم الشيخ.

وشوهدت ترقص برفقة أحد الرجال والتقطت صورة برفقة رجل الأعمال المليونير نجيب ساويرس وشقيقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إطلالة المهرة البحرينية تثير الجدل



وقد انتقدت المهرة بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تتجاوز الحدود المجتمعية، فارتدت فستانًا ضيقًا باللون الأخضر الزيتي ذو فتحة صدر عريضة على شكل حرف V، كما استعرضت ساقيها بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخد، كما تزيَّنت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

وأكملت البحرينية إطلالتها بتسريحة شعر مموجة انسيابية على جانبي كتفها، ومكياج من درجات البرونزي والبني.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة المهرة البحرينية ورقصها

وأبدى المتابعون غضبهم واستيائهم من المهرة وخاصة أنها من مجتمع محافظ، فكتبت إحداهن: "من رقصة السيف لرقصة التفصيخ...لقمة لعيش صعبه".

وأضافت أخرى: "هذي ماتمثل اهل البحرين عظيمين القلب ماعمرنا شفنا منهم غلط ياراعي الحساب امسح الفيديو وماارضى على البحرينين اخواني وخواتي هذول".

وعلَّق آخر: "مهم تسوي فيها حركات الهلاقه والشفاحه ولا يليق عليها العز فشلت البحرينيات".

واستهجنت إحدى المتابعات من طريقة لباس البحرينية، وكتبت: "زمان ما كانت كذا فطريقة اللبس انصدمت شفتها لابسه فستان نص الفخذ طالع".