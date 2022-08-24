رقص نهى نبيل يعرضها للهجوم.. وفاطمة الطباخ تعلق "قلة أدب"

تعرَّضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لموجة من الجدل والانتقادات عقب مشرها مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، ترقص فيه على أغنية تسخر الزواج.

نهى نبيل تتعرض للهجوم بسبب فيديو "تيك توك"

شاركت نهى نبيل في إحدى ترندات "تيك توك"، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تتراقص على أنغام أغنية " إلى حبيبي المستقبلي، تيجي نتجوز في السر"، التي اشتهرت عبر المنصة في الآونة الأخيرة، وأرفقتها بتعليق: "الساعة 4 الفجر بعد ما ناموا عيالي وأبوهم".

وأطلت نبيل في الفيديو مُرتدية بيجامة نوم، ومُرتديةً نظارات شمسية، بينما أمسكت في يدها بمشط للشعر، وبدأت تتمايل مع كلمات الأغنية، التي عدها البعض إهانة لزوجها، لاسيما أنها تحتوي على عبارات مثل "سكيوزمي من الجميع، أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو .. ما عندي.. تيجي نتزوج بالسر.. تيجي ناخد بيت بعيد.. بيبي".

وانهالت التعليقات المستاءة من حركاتها التي وصفوها بـ"غير اللائقة"، فكتبت إحداهن: "صدمتني هي سامعه الكلمات قبل ماتمثلها ماتقولها وحده محترمه".

وأشارت إحداهن إلى أن نبيل تحاول تسليط الضوء عليها بعدما انخفضت نجوميتها، وكتبت: "لما ينطفي نجم المشاهير.. يحاولو حتى لو اللي يسوه ينقص منهم ومن عمرهم اهم شي الحاله النفسيه والمتابعين يزيدو مثل قبل... ولكن الدنيا صارت كروت تحترق بسرعه الساحه مليانه والمجانيين المتابعين يرفعو وينزلو البدايل كثار... والله المستعان".

فاطمة الطباخ تهاجم نهى نبيل وتصفها بـ"قليلة الأدب"



وكان للفنانة الكويتية فاطمة لطباخ رأي في الموضوع، إذ انتقدت مواطنتها في مقطع فيديو لم تذكر فيه اسمها صراحة، ووصف حركتها بـ"قلة الأدب"، قائلة: "كل شوية تريند أروح أنا أحطه.. تيجي نتزوج بالسر وما عندي صديق ولا كلب، مايصير تتكلمين عن هذا وأنت متزوجة وعندك عيال! كيف بيصير!، هذه قلة أدب، شو يعني زوجك كلب مثلا".

نهى نبيل تكشف إصابتها بحرقة في المعدة وزوجها بورم حميد

ويأتي فيديو نبيل، بعدما كشفت عن إصابتها بقرحة في المعدة وإصابة زوجها بورم حميد في القولون، مُشيرةً أن الأمور مرَّت بخير.

وأجابت نهى نبيل عن أسئلة متابعيها الذين توجَّهوا عبروا حسابها للإطمئنان على صحتها، حيث سألتها أحدهم ما إذا كانت تجربة المنظار التي خضعت لها مؤلمة أم لا، لتجيبها: "وايد سهالات الحمد وبدون ألم نهائي.. والبنج عام بس مو قوي.. يعني تقومين بسرعة وتكملين يومج عادي إن شاء الله".

وأوضحت أن الورم الذي يعاني منه زوجها وراثي، لذلك يتطلب منه الأمر إجراء فحوصات دورية خوفًا من ظهوره مجددًا، وفي حال لم يعثر الأطباء على أي ورم آخر يصبح الفحص كل 10 سنوات.

ولفتت نبيل إلى أن الطبيب منعها من شرب القهوة والشاي والليمون والقهوة، مُعربة عن حزنها.

وتطرَّقت الفاشينيستا للحديث عن الأعراض المصاحبة لحرقة المعدة، من بينها: عسر بالهضم، وألم في البطن، وإمساك أو إسهال مزمن، وزيادة مفاجئة في الوزن، وغثيان، وانتفاخات بالبطن، وحرقة معدة، والشعور بالألم بعد تناول البهارات، وطلبت من متابعيها عدم السكوت والاكتفاء بشرب النعناع أو تناول حبوب تغليف المعدة.



