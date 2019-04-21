رقص ورومانسية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها تثيران الجدل مجددًا حول علاقتهما (فيديو)

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار من جديد، بعدما انتشر لها مقطع فيديو برفقة مدير أعمالها محمد الوزيري، وهي ترقص بين أحضانه خلال حفل أقيم في القاهرة، وذلك بعدما أعلنت سابقًا أنها ليست متزوجة، لتصبح قصة هذه العلاقة الرومانسية هي الأكثر جدلًا على مواقع التواصل.

وكانت النجمة اللبنانية قد خرجت عن صمتها مؤخرًا بشأن الحديث المتكرر عن زواجها من محمد وزيري، وقالت عبر ”تويتر“: ”الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منّي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟“.

وتابعت هيفاء في تغريدتها: ”أطلب من مروّجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين !!!“.

على الصعيد الفني، كانت هيفاء وهبي قد رفضت أن تشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وسبب ذلك بحسب ما ذكر مدير أعمالها محمد الوزيري، أن الدور يتطلب أن تظهر الفنانة اللبنانية بشكل جريء، وهو الأمر الذي وجدته غير لائق بتاريخها الفني.

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