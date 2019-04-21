حليمة بولند تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "مريم" بقالب حلوى 7 طوابق (فيديو)

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من مقاطع الفيديو التي كشفت من خلالها عن التحضيرات الخاصة بعيد ميلاد ابنتها "مريم" التي أتمت عامها الـ7، حيث أعدت لها حفلًا ضخمًا تضمن قالب من الحلوى يحتوى على 7 قوالب كعمرها.

واعتبر البعض أن الحفل الذي أعدته حليمة بولند لابنتها مريم مبالغ به قليلًا وتكلفته باهظة، حيث أظهر الفيديو التجهيزات التي تضمنت ألعابًا متنوعة، وورشات علمية، ومسابقات للأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للاعتناء بأظافر صديقات ابنتها إلى جانب جلسات المساج والمكياج.

يشار إلى حليمة بولند لم تعد في السلك الإعلامي كما كانت سابقًا، وأصبحت في الآونة الأخيرة تعتمد على التسويق لجهات عدة، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا من خلال طريقتها المثيرة للجدل التي دائمًا ما تحمل في طياتها استفزاز لعدد واسع من المتابعين في الوطن العربي.

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